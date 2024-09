MÚSICA

Com ingressos a partir de R$ 15, Banda Miss Suéter realiza mais um baile na Casa Preta

Após o sucesso da estreia, a Banda Miss Suéter realiza mais uma edição do “Miss Suéter Baile Show”, nesta sexta-feira (27). A apresentação acontece na Casa Preta, no Dois de Julho, em Salvador, a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 30 (Inteira) e R$ 15 (Meia) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla .

A premissa do grupo é gritar, aos quatro cantos da cidade, um "não" para qualquer disciplina sonora e um "sim" para toda liberdade musical. A Miss Suéter é resultado da re-união de amigos que se juntaram a partir da descontração cotidiana. São oito elementos integrados, com a missão de tornar o show uma festa sem divisões: participa quem está no palco quanto quem está na plateia.

Dão o tom no show a guitarra com muito rifs de Taciano Vasconcelos, mas também o violão sincopado de Pedro Santana, apoiado pelo baixo de Carla Suzart; a bateria de Felipe Dieder e a percussão de Antenor Cardoso, que vão da bossa ao reggae, do samba-jazz, ao rock. Temperando toda a criatividade, imaginação e curtição, as cantoras Lia Lordelo e Luisa Muricy prometem encantar o público com o apoio de “crooner” Ronei Jorge.