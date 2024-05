Davi nega ter usado dinheiro de doações para viajar ao RS

Após informações circularem de que Davi Brito usou o dinheiro doado pelos seguidores para comprar passagem e viajar ao Rio Grande do Sul ajudar as vítimas das enchentes, o próprio milionário apareceu nas redes sociais para desmentir.

Segundo a nota, publicada nesta segunda-feira (27), Davi lamentou os ataques que vem sofrendo e reforçou que só quis ter boas intenções em ajudar. Além disso, o ex-motorista compartilhou fotos de notas fiscais referentes às compras que fez para as vítimas.

"De qualquer forma, agradeço a cada um que ajudou. Nesse momento, estou prestando conta de todos os comprovantes e notas fiscais. Fico muito triste em saber que ainda a situação está muito complexa no RS, mas fiz tudo o que pude fazer", escreveu.

Ainda no comunicado, ele frisou que não pegou dinheiro do público para comprar a passagem de avião. Segundo Davi, uma empresa viu a atitude dele e ajudou com a ida e volta. "Foi doação", explicou.