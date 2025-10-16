Acesse sua conta
Edil Pacheco participa do Samba da Resistência no Rumo do Vento

Roda de samba acontece neste sábado (18), no Espaço Cultura localizado na Praça do Coreto, em Itapuã, a partir das 17h

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 22:53

Edil Pacheco será o convidado especial deste sábado (18)
Edil Pacheco será o convidado especial deste sábado (18) Crédito: Divulgação / RICO FOTO

Um ilustre convidado vai abrilhantar a edição de outubro do tradicional “Samba da Resistência” no Espaço Cultural Rumo do Vento. Liderada pelo mestre da cultura popular e compositor Seu Régi de Itapuã e pelo músico Pedrão Abib, a roda acontece neste sábado (18), a partir das 17h, na Praça do Coreto, Alto da Bela Vista de Itapuã.

Colocando o samba da Bahia no centro da roda, o cantor e compositor se junta aos músicos Seu Régi de Itapuã, Pedrão Abib, Coutinho, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska e Paulo Avelar para alegrar o fim de tarde e a noite itapuazeira. Gratuito e aberto a participações de artistas do público, o Samba da Resistência é um evento realizado pelo Diversom.

Samba da Resistência

Samba da Resistência por RICOFOTO
Samba da Resistência por RICOFOTO
Samba da Resistência por RICOFOTO
Samba da Resistência por RICOFOTO

Samba da Resistência por RICOFOTO

O repertório da roda vai reunir composições de grandes nomes do gênero no Estado, como Roberto Mendes, Walmir Lima e Nelson Rufino. Com a presença de Edil Pacheco, mestre gravado por nomes como Alcione, Clara Nunes e Gal Costa, claro que suas composições não poderão faltar, em especial aquelas que estão na boca do povo feito “Ijexá”, “Ouro em Pó” e “De Amor é Bom”.

“Eu fiquei muito honrado com o convite. Acompanho a carreira do Pedrão, já compomos juntos, fizemos shows e Seu Régi é um excelente sambista, compositor. Ele tem um chão muito bem traçado e o trabalho dele uma grandeza muito grande. Então, vamos fazer parte dessa festa! O samba de roda tá dentro do meu sangue!”, celebra Edil Pacheco.

Edil Pacheco: da trindade do samba na Bahia

Edil Pacheco
Edil Pacheco Crédito: Divulgação

Nascido em Maragogipe, no Recôncavo, Edil Pacheco é um dos três grandes nomes do samba Bahia em atividade, ao lado de Nélson Rufino e Walmir Lima. Com mais de 250 composições registradas, Edil teve canções gravadas por Clara Nunes, Alcione, Gilberto Gil, Chico Buarque, Gal Costa e muitos outros artistas.

Em plena atividade aos 80 anos, Edil aprendeu violão sozinho aos 15 anos e deslanchou na indústria fonográfica quando Eliana Pittman gravou “Fim de tarde”, parceria sua com Luiz Galvão, lá em 1969. Depois, “Ijexá” (1982) conquistou o Brasil na voz de Clara Nunes, cantora que gravou três sucessos do baiano. Edil tem ainda 5 discos solos gravados.

Samba da Resistência: tradição em Itapuã

Há mais de 40 anos, o Samba da Resistência acontece mensalmente, reunindo diferentes gerações em torno da cultura popular do samba. Mantendo viva uma tradição, a roda já é parte do Espaço Rumo do Vento, agregando pessoas da comunidade, artistas e músicos de diferentes idades e classes sociais.

Comandada pelo mestre Seu Régi e pelo músico Pedrão Abib, o evento recebe convidados a cada edição para fortalecer o samba tradicional na cidade, com destaque para o trabalho de compositoras e compositores baianos.

Para quem quiser colaborar, o Samba da Resistência propõe um valor voluntário para ajudar nos custos do projeto, via Pix: 71 99327-5880 (sugestão: R$20).

O projeto "Rumo do Vento de Itapuã – Território de Resistência e Preservação" foi contemplado pelo edital Territórios Criativos – Ano II, com recursos da Fundação Gregório de Mattos, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura, Governo Federal.

SERVIÇO

Samba da Resistência

Data: 18/10 (sábado)

Horário: 17 horas

Local: Espaço Cultural Rumo do Vento - Praça do Coreto (Alto da Bela Vista de Itapuã)

