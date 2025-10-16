CULTURA

Edil Pacheco participa do Samba da Resistência no Rumo do Vento

Roda de samba acontece neste sábado (18), no Espaço Cultura localizado na Praça do Coreto, em Itapuã, a partir das 17h

Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 22:53

Edil Pacheco será o convidado especial deste sábado (18) Crédito: Divulgação / RICO FOTO

Um ilustre convidado vai abrilhantar a edição de outubro do tradicional “Samba da Resistência” no Espaço Cultural Rumo do Vento. Liderada pelo mestre da cultura popular e compositor Seu Régi de Itapuã e pelo músico Pedrão Abib, a roda acontece neste sábado (18), a partir das 17h, na Praça do Coreto, Alto da Bela Vista de Itapuã.

Colocando o samba da Bahia no centro da roda, o cantor e compositor se junta aos músicos Seu Régi de Itapuã, Pedrão Abib, Coutinho, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska e Paulo Avelar para alegrar o fim de tarde e a noite itapuazeira. Gratuito e aberto a participações de artistas do público, o Samba da Resistência é um evento realizado pelo Diversom.

O repertório da roda vai reunir composições de grandes nomes do gênero no Estado, como Roberto Mendes, Walmir Lima e Nelson Rufino. Com a presença de Edil Pacheco, mestre gravado por nomes como Alcione, Clara Nunes e Gal Costa, claro que suas composições não poderão faltar, em especial aquelas que estão na boca do povo feito “Ijexá”, “Ouro em Pó” e “De Amor é Bom”.

“Eu fiquei muito honrado com o convite. Acompanho a carreira do Pedrão, já compomos juntos, fizemos shows e Seu Régi é um excelente sambista, compositor. Ele tem um chão muito bem traçado e o trabalho dele uma grandeza muito grande. Então, vamos fazer parte dessa festa! O samba de roda tá dentro do meu sangue!”, celebra Edil Pacheco.

Edil Pacheco: da trindade do samba na Bahia

Nascido em Maragogipe, no Recôncavo, Edil Pacheco é um dos três grandes nomes do samba Bahia em atividade, ao lado de Nélson Rufino e Walmir Lima. Com mais de 250 composições registradas, Edil teve canções gravadas por Clara Nunes, Alcione, Gilberto Gil, Chico Buarque, Gal Costa e muitos outros artistas.

Em plena atividade aos 80 anos, Edil aprendeu violão sozinho aos 15 anos e deslanchou na indústria fonográfica quando Eliana Pittman gravou “Fim de tarde”, parceria sua com Luiz Galvão, lá em 1969. Depois, “Ijexá” (1982) conquistou o Brasil na voz de Clara Nunes, cantora que gravou três sucessos do baiano. Edil tem ainda 5 discos solos gravados.

Samba da Resistência: tradição em Itapuã

Há mais de 40 anos, o Samba da Resistência acontece mensalmente, reunindo diferentes gerações em torno da cultura popular do samba. Mantendo viva uma tradição, a roda já é parte do Espaço Rumo do Vento, agregando pessoas da comunidade, artistas e músicos de diferentes idades e classes sociais.

Comandada pelo mestre Seu Régi e pelo músico Pedrão Abib, o evento recebe convidados a cada edição para fortalecer o samba tradicional na cidade, com destaque para o trabalho de compositoras e compositores baianos.

Para quem quiser colaborar, o Samba da Resistência propõe um valor voluntário para ajudar nos custos do projeto, via Pix: 71 99327-5880 (sugestão: R$20).

O projeto "Rumo do Vento de Itapuã – Território de Resistência e Preservação" foi contemplado pelo edital Territórios Criativos – Ano II, com recursos da Fundação Gregório de Mattos, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura, Governo Federal.

SERVIÇO

Samba da Resistência

Data: 18/10 (sábado)

Horário: 17 horas