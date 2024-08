FORÇA!

Emocionado, Carlinhos Maia descobre que o pai está com câncer

Bem ativo nas redes sociais, o influenciador Carlinhos Maia conversou com os seguidores na madrugada desta sexta-feira (30) bastante emocionado sobre uma informação que deixou a família abalada. O seu pai, Virgílio, descobriu que está com câncer.

"Eu estou escondendo faz um tempo, mas está me fazendo muito mal. Porque eu sei que... O meu pai, o seu Virgílio, está com câncer. Mas sabe tipo, sabe aquela certeza de que tipo, ele vai ficar bem? Ele vai fazer uma cirurgia agora. Eu peço para todo mundo que me segue, que mande toda energia positiva do mundo", pediu.

Adoção e infância complicada

"Minha vida sempre foi um caos. Eu, com três dias, minha mãe biológica já me colocou para a adoção. E eu fico na vida de uma mulher preta, com 42 anos, que veio escravizada de uma família do Rio de Janeiro, apanhava. [Minha mãe adotiva] Me pega para criar e eu vou morar em uma vila que era um caos, onde os vizinhos se batem, onde minha mãe apanhava por ser surda e as pessoas saqueavam", disse.