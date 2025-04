PAI DO 3º FILHO DA MODLEO

Entenda a relação entre o namorado de Gisele Bündchen e a filha de Donald Trump

Joaquim Valente apareceu em vídeo com Ivanka Trump

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2025 às 12:38

Gisele Bündchen e Joaquim Valente Crédito: Reprodução

Namorado de Gisele Bündchen e pai do terceiro filho da modelo, Joaquim Valente surgiu em um vídeo treinando no tatame com Ivanka Trump. Nas imagens, o instrutor brasileiro de jiu-jitsu aparece dando aula para a filha do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.>

O registro foi compartilhado tanto por Ivanka quanto no perfil da Valente Brothers - a academia de Joaquim e de seu irmão, Pedro Guilherme, em Miami, na Flórida. Nas imagens, os dois surgem treinando e se divertindo. A legenda destaca o jiu-jitsu como uma tradição ancestral e enfatizaram o impacto positivo que a prática pode ter na saúde física e emocional.>

"Sua filosofia nos lembra que a verdadeira força vem do caráter, da disciplina e do propósito. O que torna essa jornada ainda mais significativa é compartilhá-la com aqueles que respeitamos e valorizamos. Como famílias, treinar juntos nos dá o raro presente de crescer lado a lado, no tatame e na vida", diz a Valente Brothers.>