TUDO GRAVADO

Equipe do SBT fica presa no meio do fogo cruzado durante reportagem

Caso aconteceu no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro

Da Redação

Publicado em 29 de maio de 2024 às 09:14

Repórter fica no meio do fogo cruzado durante reportagem Crédito: SBT

Um repórter e um cinegrafista ficaram no meio do fogo cruzado durante uma matéria nesta terça-feira (28), no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro.

A equipe de reportagem é do SBT Rio e os dois ficaram perto de um policial enquanto a troca de tiros acontecia. A situação foi tão tensa, que o repórter e o cinegrafista tiveram que deitar no chão atrás de um carro para se protegerem.

"Olha só esse cenário. Um dos mais emblemáticos aqui do Complexo da Penha. O policial está ali, posicionado, mas neste momento acaba de chegar a equipe do Bope [Batalhão de Operações Policiais Especiais] no blindado", disse Jackson Silva.

Desesperado, ele revelou que os traficantes estavam mais assertivos contra a polícia e os tiros aumentaram a cada momento. "Além dos tiros de fuzil, os bandidos estão lançando granadas contra os PMs", contou.

No estúdio, a apresentadora Isabele Benito comenta que nem os policiais estavam esperando a troca de tiros e fica aflita com a situação vivida pelo colega de profissão.

"Jackson Silva acompanhou esse tiroteio e passou por algumas situações. Para você ter uma noção, para o repórter, o microfone é igual a uma arma para o policial, ou seja, ele não esquece. O Jackson largou o microfone, coisa que nunca vi ele fazendo. Daí você vê, tamanha a surpresa", finalizou.