LITERATURA

Escritor Deko Lipe lança conto que se passa no Pelourinho

O publicitário, autor e curador da Flipelô, Deko Lipe, lança o seu mais novo conto intitulado "São Amores", no dia 31 de julho, através do Catarse da editora Se Liga Editorial. A história acontece no período junino pelas ruas do Pelô, onde a cantora que viralizou com o hit São Amores, Pabllo Vittar, irá realizar uma apresentação musical. Nesse mesmo universo de música e acontecimentos, surge uma grande e inesperada história de amor.