MÚSICA

Gerônimo faz show gratuito na escadaria do Passo nesta terça (30)

Juntamente com a Banda Mont Serrat, o cantor Gerônimo Santana volta à Escadaria do Passo, nesta terça-feira (30), relembrando sucessos de carreira e apresentando também releituras. Situada na Ladeira do Carmo, no Santo Antônio Além do Carmo, a escadaria é um local icônico, pois foi cenário do filme O Pagador de Promessas (1961), que dá nome ao projeto.