+18

Ex-BBB Juninho revela que já ficou com outros homens

Motoboy, atualmente, vende conteúdo adulto no Privacy

O ex-BBB Juninho foi questionado sobre a sua orientação sexual, e chocou os internautas após revelar que já ficou com outros homens durante o "Programa da Tarde", da Record, na última quarta-feira (13). O motoboy afirmou que atualmente vende conteúdo adulto no Privacy afirmou que já teve experiências com o mesmo gênero.