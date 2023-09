Ex-BBBs Cezar Black e Lumena pedem chance para entrar no reality A Fazenda 15

Crédito: PlayPlus/Reprodução

Famoso após sua participação na edição de 2023 do Big Brother Brasil, Cezar vem para seu segundo reality em menos de um ano e dependerá da votação do público para conseguir se classificar para o elenco principal da Fazenda. Além do enfermeiro, Lumena Aleluia, do BBB21, também tenta uma vaga no reality show da Record.



Os baianos fazem parte de uma lista de famosos que competirão às últimas quatro vagas para a sede, já ocupada pelos 18 peões confirmados na quinta-feira (14).

Durante a transmissão da pré-estreia do programa, Cezar Black foi um dos primeiros a adentrar a casa onde os peões irão participar do Paiol - uma espécie de “casa de vidro”, em comparação com a sua concorrência.

No Paiol, Black e Lumena irão lutar por uma vaga no elenco principal da 15ª edição da Fazenda. Serão escolhidos dois homens e duas mulheres. O anúncio de quais participantes ficaram entre os mais votados será na próxima quinta-feira (21).

Trajetória no BBB 23

No reality global, Cezar ficou top 8 participantes daquela edição, sendo eliminado em um paredão com Amanda Meirelles e Aline Wirley, campeã e vice daquela edição. No seu último paredão, Cezar foi eliminado com 48,79%, com uma diferença de 3,05% para Aline.

Já Lumena disputou o quinto paredão da edição ao lado de Arthur e Projota. A baiana foi eliminada da casa com 61,31% dos votos. Arthur recebeu 1,62% dos votos e o rapper, 37,07%.

Confira a lista de integrantes do Paiol:

Durante a pré-estreia de A Fazenda 15, na noite desta segunda-feira (18), foram revelados os nomes dos famosos que competirão às últimas quatro vagas para a sede, já ocupada pelos 18 peões confirmados na quinta-feira passada (14).