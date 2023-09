Família de MC Marcinho joga cinzas do cantor em praia de Cabo Frio

O irmão do cantor MC Marcinho, Mauro Garcia, compartilhou nesta sexta-feira (1º), um vídeo jogando as cinzas do cantor, conhecido como o Príncipe do Funk, na praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Do alto de uma pedra, muito emocionado, Mauro disse que esse era um dos seus lugares preferidos. O corpo do cantor foi cremado, no Rio.



“Estamos aqui em Cabo Frio, o lugar que meu irmão mais amava. Quando ele estava de férias, de folga, a gente vinha aqui com a família. Eu acho mais justo, a gente jogar as cinzas dele aqui em Cabo Frio. É a nossa despedida. Deus o abençoe. E que de lá ele possa nos abençoar. Ele vai estar sempre em nossos corações. Descanse em paz, meu irmão”.