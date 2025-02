FEAT

Filha de Claudia Leitte faz participação especial em show e canta sucesso de Bruno Mars e Lady Gaga

Cantora surpreendeu ao exibir no telão imagens da pequena

Bela, filha de Claudia Leitte, encantou o público ao fazer uma participação especial no show da mãe em Fortaleza, neste sábado (15). >

Durante a apresentação no festival Emoções de Verão, a cantora surpreendeu ao exibir no telão imagens da pequena, de cinco anos, cantando “Die With A Smile”, sucesso de Bruno Mars e Lady Gaga.>