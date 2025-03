EVENTO

Fundador dos Racionais MC’s, KL Jay se apresenta neste domingo em Salvador

KL Jay é uma das atrações do "Big Shake", realizado no Pelourinho

Um dos fundadores do Racionais MC’s, o DJ KL Jay é uma das atrações da quinta edição do ‘Big Shake’, que será realizado neste domingo (16), às 17h. O show acontecerá na cobertura do restaurante Mãe Comida Afetiva, localizado na Casa do Carnaval, no Pelourinho. Os ingressos custam R$ 40 e podem ser comprados pela plataforma Shotgun.>