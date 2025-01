TV ABERTA

Globo não vai transmitir cerimônia do Oscar

Emissora tentou negociar direitos, mas não conseguiu; veja onde assistir

A Globo não deve transmitir o Oscar 2025, mesmo com as indicações históricas e possibilidades de vitória de Fernanda Torres e do filme "Ainda Estou Aqui". A cerimônia acontece no dia 2 de março e a emissora tentou garantir os direitos, mas a Warner Bros Discovery não vai ceder sua exclusividade da transmissão. A informação é do Observatório da TV.>