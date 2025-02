PRÉ-CARNAVAL

Grátis: Jammil faz show com Daniela Mercury, Banda Mel e Parangolé em Salvador

Apresentação acontece neste domingo (09)

No clima de pré-Carnaval, a banda Jammil e Uma Noites realiza o tradicional show gratuito “Vamos Ver o Pôr do Sol” neste domingo (09), a partir das 16h, na Ponta de Humaitá. >

O grupo liderado por Rafa Barreto promete fazer um aquecimento para o Carnaval — que ainda tem na programação o retorno do bloco Praieiro desfilando na terça-feira da festa. Do Jammil, é certo o público ouvir as canções que permanecem como trilha do verão brasileiro. “Milla” (Manno Góes/Tuca Fernandes), “Ê Saudade” (Manno Góes), “Minha Estrela” (Manno Góes), “É Verão” (Manno Góes), “Praieiro” (Manno Góes), “Pra Te Ter Aqui” (Manno Góes), e “Colorir Papel” (Levi Lima) são confirmadas no setlist.>