HAHAHAHAHA

SP vira chacota ao dizer que tem 'maior carnaval de rua do Brasil'; Salvador provoca

Perfil oficial da prefeitura de Salvador riu da publicação

A prefeitura de São Paulo virou chacota nas redes sociais ao fazer uma publicação afirmando que a cidade tem o "maior carnaval de rua do Brasil". Na publicação, a gestão municipal usou a imagem de dançarinos de frevo se apresentando durante o bloco do Galo da Madrugada na região do Ibirapuera.>