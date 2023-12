Guarda Municipal posta vídeo 'fazendo escolta da diva Beyoncé'

A Guarda Municipal de Salvador (GCM) postou um vídeo na noite desta quinta-feira (21) fazendo a escolta da cantora Beyoncé. A chegada da artista, sem anúncio e envolta em mistério, gerou muitos rumores e memes hoje. Um evento de lançamento do filme da cantora acontece agora no Centro de Convenções, na Boca do Rio.



Em meio às especulações, a própria cantora postou uma foto enigmática, em que o cavalo da era Renaissance é visto descendo de um avião - em um dia em que dezenas de fotos antigas que mostrariam o desembarque da cantora em Salvador circularam nas redes sociais. O prefeito Bruno Reis também fez um post aludindo a chegada da cantora. "Não direi nada, mas haverá sinais", escreveu ele no antigo Twitter, ao lado de um emoji de abelha e uma coroa - referências à cantora.