Humorista diz ter sido ameaçada por marido de Ana Hickmann e mostra vídeo; veja

Mhel Marrer e Alexandre Correa. Crédito: Reprodução

A comediante Mhel Marrer revelou na segunda-feira, 13, que Alexandre Correa a ameaçou quando ela trabalhava como jurada do concurso de humor Tudo É Possível, do Legendários, na Record TV. Ana Hickmann, esposa do empresário, apresentava o quadro.



"Eu estava num grupo fechado de humoristas que só falam o que não presta no Facebook. E a minha língua venenosa falou mal do programa, contou que o concurso era marmelada e ainda tirou sarro de uma galera da equipe", disse Mhel Marrer em publicação no Instagram.

Depois disso, um comediante que estava no grupo e no concurso mostrou a mensagem de Mhel na rede social para os produtores do Tudo É Possível.

"No dia seguinte, o marido da Ana Hickmann arruma meu número não sei onde e liga me xingando. Batemos boca. Quando ele começou a me ameaçar, eu catei minha câmera e avisei que estava filmando e foi isso aí que consegui gravar", completou.

'Você vai se dar mal'

Na gravação, segundo Mhel, Alexandre diz: "Vou falar, você tá querendo levar a coisa pro lado errado. Não faz isso, parceiro. Você vai se dar mal, você vai se dar mal, não vai ser legal".

A comediante respondeu Alexandre e pediu desculpas: "Prometo não fazer mais nada disso. Eu entendo, eu respeito, principalmente o seu poder, porque eu sei que você tem poder pra qualquer coisa, inclusive pra acabar com a minha família se precisar um dia".

Para completar, ele teria falado mal do programa no final da filmagem. "Inclusive, eu tenho tanto poder que sou obrigado a fazer a minha esposa apresentar um programa com um conteúdo que eu acho que poderia ser muito melhor. Não tenho poder de nada, o único poder que tenho é o de pagar conta o dia inteiro. Boa sorte pra você."

Record TV

Mhel Merrer disse ter informado o acontecido à Record TV, mas a emissora não teria tomado providências. "O máximo que [o Jurídico] fez por mim foi me deixar sair da emissora sem pagar multa contratual. Porque eu já estava engatada em outro trampo (fui apresentar o Piadaria na MIx TV)".