JANTAR ROMÂNTICO

Ícaro Silva aparece trocando carícias o namorado na internet

Ator global de 'Garota do momento', namora cineasta que se autointitula VidaFodona no Instagram

Elis Freire

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 20:17

Ícaro Silva e namorado Crédito: Reprodução / Redes Sociais

No ar na em nova novela das 18h "Garota do momento", o ator Ícaro Silva apareceu nas redes sociais nesta sexta (8) trocando carícias com o namorado, cineasta que se intitula "Vida Fodona" no Instagram. Os dois aparecem se tocando durante os preparativos de um jantar romântico. Ele apagou o vídeo após a repercussão.

O ator, de 37 anos, revelou o romance com o artista do audiovisual em setembro deste ano, durante o Rock in Rio. Ícaro se declara bissexual, já tendo namorado o ex-The Voice Izrra, entre 2022 e 2023.

‘Ícaro sexual’

Ícaro falou sobre sua sexualidade no programa "Sábia Ignorância", comandado pela historiadora Gabriela Prioli. Ele afirmou, em tom de brincadeira, se identificar com a letra I do LGBTQIAP+, explicando que isso significa ser "Ícaro sexual". O ator, que foi criticado nas redes na ocasião, explicou que a expressão reflete sua trajetória pessoal de autoconhecimento e mudança.

"Fui criticado por isso, por inventar uma letra, mas o que eu quis dizer foi exatamente que as nossas percepções afetivas e sexuais vão mudando ao longo da vida. Na minha trajetória passei por tantas descobertas e voltei atrás", declarou.

Ele explicou que com 20 e poucos anos ele se dizia “gay”, mas com o tempo foi descobrindo outras nuances da sua sexualidade. "Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu falava: sou gay! Ia para balada gay, festa gay... E, de repente, me apaixonei por uma menina! Pensei: o que está acontecendo, mano? Com 20 poucos anos a gente acha que tem que entender tudo, que tem que ter essa certeza de que é adulto, está resolvido. Mas hoje, com 37 anos, vejo que estava entendendo, experimentando, descobrindo. Ícaro sexual significa estar aberto a minha própria trajetória", contou o ator.

Declaração para o novo namorado