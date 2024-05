CONFUSÃO

Idosa de 101 anos é confundida com bebê por sistema de companhia aérea

A companhia aérea American Airlines vem causando um transtorno na vida de Patricia – que não quis divulgar o seu sobrenome. A enfermeira aposentada tem 101 anos de idade, mas é constantemente confundida com um bebê. O inusitado acontece porque o sistema de passagens da empresa não contabiliza corretamente o ano de nascimento de Patrícia.

A confusão mais recente aconteceu quando Patricia viajava de Chicago com destino à cidade de Marquette, em Michigan, nos Estados Unidos. Apesar do contratempo, para a idosa, o empecilho foi motivo de riso.

“Foi engraçado que eles pensassem que eu era uma criança pequena e eu sou uma velhinha [...] A mesma coisa aconteceu no ano passado e eles também estavam esperando uma criança e não eu”, disse à BBC.

100 anos mais jovem por erro no sistema: risadas e problemas

A aposentada tem o costume de viajar para visitar a família e afirma que, apesar do lado divertido em ser 100 anos mais jovem, o pequeno problema com a idade no sistema atrapalha a logística de suas viagens.