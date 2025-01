DOENÇA DE RAIVA

Influencer de Feira de Santana gasta R$ 7 mil com vacinas após ser mordida por macaco na Tailândia

A baiana ficou sob o risco de contrair raiva após realizar um trecho chamado “trilha dos macacos”

O incidente ocorreu no dia 9 de janeiro, na praia da cidade de Ao Nang, na província de Krabi. A mordida ocorreu durante uma viagem na Ásia que Paloma está fazendo com sua irmã Pamela. Elas já passaram por Coreia do Sul, China, Tailândia e, atualmente, estão no Japão.