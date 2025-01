VEJA VÍDEO

Comerciante é morto a tiros dentro de seu estabelecimento no sul da Bahia

O homem de 64 anos gravou um vídeo falando sobre o fim da sua vida horas antes do ocorrido

Vitor Rocha

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 19:43

João Vitório Martins Crédito: Reprodução/Redes sociais

O comerciante João Vitório Martins, de 64 anos, foi morto a tiros dentro do seu próprio estabelecimento comercial em Itanhém, no sul da Bahia. Na quinta-feira (16), um homem foi até o galpão onde a vítima estava, dentro do mercado municipal, localizado na Rua Nova Venécia, e disparou contra João. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Em vídeo, gravado horas antes do ocorrido e divulgado pela TV Santa Cruz, o comerciante fala sobre o fim da sua vida. Nas imagens, está a fachada do seu estabelecimento, que funcionava como bar e lanchonete. “Aqui é o ponto final da minha vida. Vou ficar aqui até Deus me levar”, declarou.

