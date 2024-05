CULTURA

Jornalista baiana lança livro em homenagem ao maestro Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz

O livro traz também uma análise teórica sobre o desempenho e a sensibilidade afro-brasileira

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de maio de 2024 às 13:05

Vanessa Aragão Crédito: Ana Júlia Ribas / Reprodução

A jornalista e cineasta baiana Vanessa Aragão lança, no próximo dia 7 de maio, o livro “Rumpilezz: A Performance e Sensibilidade de Letieres Leite e sua Orkestra”, que homenageia e reverência a obra do maestro Letieres Leite e de sua Orkestra Rumpilezz.

O lançamento acontecerá de forma virtual, através de uma live no perfil Instagram da autora @vanessaragao, com a participação do percussionista Gabi Guedes e a produtora cultural Edmilia Barros, que também trabalham com a Rumpilezz.

Resultado da dissertação de mestrado da autora, defendida em 2022 na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a obra analisa a música afro-brasileira e instrumental, através do trabalho artístico produzido pela Rumpilezz.

Com relatos de suas vivências nos bastidores e proximidade de Letieres e todos da equipe da Rumpilezz, a autora descreve na introdução o seu primeiro contato com a orquestra, que foi filmando o show “Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz convida Caetano Veloso”, na inauguração do Hotel Fasano.

O livro traz também uma análise teórica sobre o desempenho e a sensibilidade afro-brasileira do grupo. Vanessa conta ainda sobre sua experiência pessoal e ligação com a música, os artistas e o impacto que sentiu com a notícia da morte do maestro em 2021.