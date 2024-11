'MAIOR DO MUNDO'

Juju Salimeni inaugura academia de R$ 40 milhões: 'Não dá vontade de ir embora'

Investimento da academia foi feito em sociedade com o noivo, o fisiculturista Diogo Basaglia

Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 21:11

Apresentadora Juju Salimeni e Diogo Basaglia Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Juju Salimeni, apresentadora de 38 anos, tem mais motivos do que nunca para treinar musculação: ela inaugurou a maior academia do mundo junto com o seu noivo fisiculturista Diogo Basaglia. Eles investiram R$ 40 milhões para montar a Ironberg Alphaville, academia própria do casal que recebe, além de alunos, convidados famosos e amigos.

O complexo tem 32 mil m², mais de mil vagas de estacionamento, lojas, heliponto e barbearia. O centro de treinamento funciona 24h, todos os dias, com 600 máquinas, 40 aparelhos de cardio, sendo 29 esteiras com atividade de internet e tela gigante. Além disso, o espaço inaugurado no bairro de Alphaville em São Paulo tem equipamentos ainda não encontrados em academias brasileiras.

"É um ambiente que a gente gosta, onde passa muitas horas, mas não dá vontade de ir embora. Além do investimento financeiro, acredito que por eu ter um nome muito forte no meio fitness é uma responsabilidade grande em relação à imagem da academia e à divulgação. As pessoas me enxergam como a imagem da academia porque a rede já tem uma história, e a minha participação ativa fez ser maior ainda", afirmou apresentadora em entrevista à Revista Quem, do O Globo.

A musa fitness já recebeu em seu centro de treinamento diversas personalidades, dentre elas a multicampeã de fisiculturismo Angela Borges. Nas redes sociais, os internautas fizeram piadas em relação ao tamanho do centro de treinamento. “Pensei q era um supermercado pelo tamanho”, disse ironicamente uma usuária no Instagram. “Imagine a mensalidade”, disse outra.

A ex- panicat declarou que tem sido inspirador treinar no espaço construído por ela e seu noivo. "É muito gratificante ver essas atletas em que eu me inspiro dizendo que se inspiraram em mim para começar a treinar. Nunca imaginei que seria inspiração para mulheres tão inspiradoras. É uma troca, uma sensação de orgulho da minha história", declarou Juju., ainda em entrevista à Revista Quem.