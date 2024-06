REALEZA

Kate Middleton posta primeira foto após diagnóstico de câncer: ‘Um dia de cada vez’

Princesa de Gales anunciou em março deste ano que foi diagnosticada com a doença

A princesa Kate Middleton divulgou, nesta sexta-feira (14), sua primeira foto desde que revelou ter sido diagnosticada com câncer. Na publicação, ela atualizou o público sobre o seu estado de saúde e falou sobre o tratamento contra a doença.

“Estou progredindo bem, mas, como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao corpo para descansar. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo a sensação de bem-estar (…) Estou aprendendo a ser paciente, especialmente com a incerteza. Estou vivendo um dia de cada vez, ouvindo meu corpo e permitindo-me este tempo necessário para me curar”, afirmou.

A princesa de Gales, que anunciou em março deste ano que foi diagnosticada, confirmou também que vai participar do desfile de aniversário do rei Charles III neste sábado (15). “Estou ansiosa para participar do desfile de aniversário (…) Espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, embora saiba que ainda não estou fora de perigo“, declarou.