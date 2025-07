TEATRO

Lázaro Ramos quer projeto com Zebrinha e amigos em 2026

'Se eu estiver com a agenda cheia, Elísio dirige', brinca o ator baiano

Torto Arado – O musical volta à capital baiana quase 1 ano após a estreia no Sesc Casa do Comércio, em setembro passado. A adaptação para os palcos do romance do também baiano Itamar Vieira Junior ganhou o Prêmio Bahia Aplaude de Melhor Espetáculo Adulto, Direção Musical e Composição (para Jarbas) e Ator (Diogo Lopes Filho).>