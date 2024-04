LEITURA DIFERENCIADA

Livro encadernado com pele humana é exposto em feira de livros antigos em Nova York

O livro está à venda por cerca de R$ 230 mil; conheça a historia do livro encadernado com pele humana

Um livro, de mais de 300 anos, encadernado com pele humana foi apresentado na Feira Nacional de Livros Antigos de Nova York, no início do mês de abril. O livro está à venda por U$ 45 mil, cerca de R$ 230 mil. A feira de livros antigos é promovida pela Associação de Antiquários de Livros da América (ABAA).