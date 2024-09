EXPÔS TUDO

Luana Piovani rasga o verbo sobre apostas esportivas e cutuca Pedro Scooby: ‘Vende apostinha’

Famosa por não ter papas na língua, a atriz Luana Piovani não poupou as críticas na manhã desta segunda-feira (5) ao fazer um comentário ácido sobre as apostas esportivas on-line, que têm ganhado status de epidemia de saúde. Diretamente de Portugal, onde mora, por meio dos stories do Instagram, Piovani afrontou os influenciadores patrocinados pelas casas esportivas: “Parece que vocês querem piorar a situação do brasileiro”.