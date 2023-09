Maíra Cardi usa em casamento joias de mais de R$ 3 milhões

Realizado em uma cerimônia secreta, detalhes sobre o casamento entre Maíra Cardi e Thiago Nigro estão sendo revelados.De acordo com o joalheiro Marcello Campos, responsável pelas joias utilizadas pelo casal no evento, a coach usou adereços avaliados em mais de R$ 3 milhões.



Na cerimônia realizada na terça-feira, 29, as alianças do casal foram feitas sob medida e o anel que será usado por Maíra possui mais de 200 diamantes cravejados. A joia, inclusive, foi entregue por um carro-forte.