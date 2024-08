ESCLARECEU

Mani Rêgo e Lucas Buda estão se conhecendo melhor? Empresária se manifesta sobre rumores

Solteira e desimpedida, a empresária Mani Rego, ex-namorada de Davi Brito, foi fotografada ao lado de Lucas Buda, do BBB 24, na noite da última quarta-feira (7), no Rio de Janeiro.

A especulação de que os dois estariam se conhecendo aumentou nos últimos dias. No entanto, durante a festa de aniversário de Preta Gil nesta quinta-feira (8), Mani conversou com a revista Quem para esclarecer os rumores.

Ela ainda ressaltou que fica assustada com as fofocas que saem envolvendo o seu nome, porque, segundo Mani, não são verdadeiras e ganham uma proporção absurda. Para a ex-namorada do vencedor do BBB 24, as pessoas ainda são maldosas quando veem uma mulher solteira.