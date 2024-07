DURANTE SÃO JOÃO

Manu Bahtidão fala sobre desejo de cantar no Carnaval de Salvador: 'me vejo puxando um trio'

Cantora estourou nacionalmente em 2023

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de julho de 2024 às 20:27

Manu Bahtidão Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Manu Bahtidão conversou com a imprensa antes de subir no palco do São João da Bahia, nesta terça-feira (2). A cantora, que foi um dos nomes mais aguardados da noite, declarou o seu desejo de puxar um trio elétrico no carnaval de Salvador.

“Eu me vejo puxando um trio aqui (em Salvador), cantando todas as minhas canções e de outros artistas. Eu acredito que tem que ter um repertório vasto porque até para cantar oito horas (com músicas próprias) só Ivete Sangalo, Leo Santana. Ainda não cheguei nesse nível, mas com todo carinho e respeito eu me vejo puxando um trio e fazendo um show sensacional para a galera, trazendo toda a minha alegria, dando energia e recebendo energia da Bahia“, disse.

Durante a coletiva, Manu também revelou planos para o segundo semestre deste ano. Um deles é a gravação de um DVD em São Paulo e o lançamento de música com Anitta.