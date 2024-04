ACESSIBILIDADE

Marca baiana desenvolve coleção de capelos acessíveis para cabelos afro

Uma coleção de capelos criados por pessoas pretas, para pessoas pretas se formarem e seguirem seus sonhos. Esse é o mote da campanha #RespeitaMeuCapelo, desenvolvida pela marca baiana de moda Dendezeiro, em parceria o grupo de cosméticos Vult. A iniciativa conta com o apoio das universidades Zumbi Dos Palmares e a Universidade Federal do Sul da Bahia.

Com design montado pela marca baiana, o capelo conta com hastes e modelos que se adequam aos mais variados tipos de cabelo de pessoas negras.

A parceria vai resultar na produção de cerca de 1.000 unidades para as formaturas previstas no segundo semestre das duas instituições de ensino. Como parte desse legado, também os designs dos novos capelos serão disponibilizados em breve para todas as universidades que quiserem reproduzir os modelos por meio do site oficial do projeto.