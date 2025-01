FILHO DE PEIXE...

Marcelo Sangalo se apresenta pela primeira vez no Candyall e Ivete declara: ‘Cria da Timbalada’

Além das músicas da mãe, Marcelo tocou percussão durante a participação da cantora Liniker

Não é de hoje que Marcelo Sangalo vem mostrando seu talento musical. Neste domingo (5) foi a vez dele se apresentar em um palco emblemático da música baiana: o Candyall Ghetto Square, em Salvador. Ele acompanhou a mãe, a cantora Ivete Sangalo, em uma participação especial no tradicional ensaio da Timbalada.

“Primeira vez do meu filho no Guetto. Ele cresceu ouvindo essa banda. Esse menino é cria de Carlinhos, da Timbalada. É cria de mainha”, se derreteu Ivete ao se falar do filho durante o show.