EX-BBB

Médica Amanda Meirelles conta que vai ficar mais dias no Rio Grande do Sul

Ela está trabalhando no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de maio de 2024 às 11:42

Médica Amanda no Sul do país Crédito: Reprodução / Redes sociais

A médica e ex-BBB Amanda Meirelles usou as redes sociais para contar como tem sido o trabalho voluntário no Rio Grande do Sul. Ela está trabalhando no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas.

“Hoje é minha primeira noite aqui no alojamento porque, desde que cheguei, estava trabalhando na UTI direto. Então, acabava ficando por lá no período noturno. Hoje eu vi muita gente chegando à cidade. Tem um movimento muito grande de profissionais da área de saúde. Isso é extremamente importante porque as pessoas que trabalham aqui estão sobrecarregadas, estavam no olho do furacão quando tudo aconteceu. Fico muito feliz por isso. Resolvi ficar uns dias a mais. E vamos ver, né? Seguimos”, contou.

Ela chegou à cidade na última terça-feira e ainda não tinha conseguido descansar. “Os dias estão sendo supercorridos, finalmente dei as caras por aqui. Saí às 7h da manhã da UTI, fui conhecer o Hospital Universitário. Depois, fui ao abrigo, levar algumas doações, ajudar o pessoal. O abrigo está a coisa mais linda. Eu me emociono muito de ver que a gente se juntando tem uma força que nem imagina. Como a gente tem capacidade de transformar a vida das pessoas. Colaborando no hospital e nos abrigos, a sensação que eu tenho é de que eu precisava fazer mais”, disse.