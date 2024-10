PRESENTE DE ANIVERSÁRIO

Menino em tratamento contra tumor ganha vídeo de jogador do Bahia e se emociona

Eduardo da Conceição ganhou ainda uma camisa autografada

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 22:13

Eduardo Souza da Conceição tem 10 anos e é apaixonado pelo Bahia Crédito: Reprodução

Um vídeo enviado pelo jogador Cauly, meio de campo do Bahia, emocionou o menino Eduardo Souza da Conceição, de 10 anos, que faz acompanhamento no hospital Martagão Gesteira, em Salvador, devido ao diagnóstico de Ependimoma (tumor cerebral). Atualmente, o garoto faz radioterapia.

O pequeno Eduardo fez aniversário na última sexta-feira (4). Cerca de 15 dias antes da data, a médica Mariana Dórea do Passo Cunha, que acompanha o paciente e também é coordenadora da Oncologia Pediátrica do hospital Martagão Gesteira, resolveu presentear o garoto com uma camisa do Bahia autografada, ao saber que ele era fã do Esquadrão e do jogador Cauly.

“Ele entrou no consultório com uma camisa do Bahia. Então, eu perguntei qual jogador ele mais gostava e ele me disse que era fã de Cauly. Na hora eu pensei em comprar uma camisa nova para tentar um autografo”, disse a oncologista pediátrica ao Alô Alô Bahia.

Com ajuda do amigo Diego Tavares, a médica conseguiu que a camisa fosse autografada no dia 29 de setembro – data que o Bahia jogou na Arena Fonte Nova. “Esse meu amigo, o Diego, também pediu um vídeo para o jogador e no dia 3 de outubro, durante nossa consulta, entregou a camisa e mostrei o recado para Eduardo. Todo mundo chorou no consultório”.

No vídeo, Cauly deseja força e saúde ao pequeno Eduardo: “Oi, Eduardo! Passando aqui para te desejar meus parabéns e feliz aniversário. Que você possa aproveitar o máximo do seu dia ai com sua família. Queria te desejar muita saúde e muita força nesse momento, para que você possa vencer esta batalha. Estamos juntos“.