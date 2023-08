MP recomenda suspensão do edital para escolha da nova gestão da Osba

Osba em CineConcerto. Crédito: Taylla de Paula/divulgação

O Ministério Público estadual recomendou na segunda-feira (14) que a Secretaria de Cultura do Estado suspenda o processo de chamamento público para escolha da entidade responsável pela gestão da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). A orientação veio da promotora de Justiça Rita Tourinho, que fala em vícios encontrados pelo MP no processo de chamamento público e diz que há sinal de beneficiamento. A recomendação é que um novo edital seja feito. As medidas a serem adotadas devem ser comunicadas ao MP em prazo de dez dias.

O MP diz que a recomendação considera que a realização do chamamento público pode "comprometer a qualidade dos serviços prestados, uma vez que a criatividade é um elemento preponderante", segundo Rita Tourinho. Ela ressalta que seria possível a inexigibilidade de chamamento público, levado em conta entendimento nesse sentido do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União.

Rita Tourinho afirma que o termo de referência do edital de chamamento público utilizou critérios de seleção no campo da atividade-meio, “desconsiderando por completo a atividade-fim, sem qualquer preocupação com o patrimônio cultural construído e aprimorado positivamente ao longo dos anos”.

A maior pontuação no quadro de "Proposta de Trabalho" era conferida ao "tempo de experiência na gestão ou execução de produção e divulgação da música de concerto, comprovada por meio de atestados emitidos por pessoa jurídica”. Para Rita Tourinho, o edital falha ao dar mais peso ao "tempo de experiência", ou "tempo de atuação", ao invés de pontuar a "capacidade técnica". O tempo de experiência "em nada é capaz de revelar a verdadeira capacidade da entidade", na opinião da promotoria. Para Tourinho, a escolha prioriza aspectos burocráticos e administrativos o serviço, o que coloca em "grave risco o patrimônio cultural construído pela Osba".

A promotora também diz que o edital pontuar o “tempo de experiência em gestão e execução de produção e divulgação de concerto” acaba por beneficiar o Instituto de Desenvolvimento Social pela Música, única organização de sociedade civil sem fins lucrativos, além da Associação dos Amigos do Teatro Castro Alves, que mantém com o Estado da Bahia ajuste, desde o ano de 2009, para gestão dos núcleos estaduais de orquestras juvenis e infantis da Bahia – Projeto Neojiba. “Tanto isso é verdade, que somente as duas organizações da sociedade civil - Instituto de Desenvolvimento Social pela Música e Associação dos Amigos do Teatro Castro Alves – participaram do certame”, diz Rita Tourinho.

Tourinho diz ainda que beneficiando o Instituto de Desenvolvimento Social pela Música, o Estado da Bahia permite que seja criado “um verdadeiro monopólio no seu patrimônio cultural orquestral”, com a gestão concentrada em uma única entidade, e que “tal monopólio corresponde a gestão de todos os recursos públicos estaduais destinados a música de concerto na Bahia, o que corresponde a mais de R$ 70 milhões”.

"A decisão de realizar processo de chamamento público desprovido de regras que garantam a manutenção do acervo imaterial construído ao longo dos anos pela Orquestra Sinfônica da Bahia, cria na sociedade situação de extrema insegurança diante da possibilidade de desconstrução do corpo orquestral, que é patrimônio imaterial cultural, de extrema relevância para sociedade”, conclui o MP.