SALVADOR

Museu de Arte da Bahia apresenta exposição composta por artistas com deficiência

Mostra é composta por obras de três baianos

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 07:31

Museu de Arte da Bahia apresenta exposição composta por artistas com deficiência Crédito: Fernando Barbosa

Está em cartaz no Museu de Arte da Bahia (MAB), a exposição “DEF Contexto”, com a proposta de trazer uma reflexão sobre a importância de um mundo acessível e inclusivo para todos. Composta por obras de três baianos, a mostra, aberta na tarde desta quinta-feira (19), revela a sensibilidade desses artistas e os contextos complexos que permeiam suas vidas. O MAB é um museu administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado (IPAC), unidade da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-Ba).

Diretor-geral do IPAC, Marcelo Lemos diz que pretende discutir e abordar o tema mais vezes. "Discutir temas como acessibilidade e inclusão por meio desta exposição é extremamente significativo, especialmente com a proximidade da Semana da Primavera dos Museus. Dar visibilidade a artistas com deficiência não apenas reforça o princípio de que a arte deve ser acessível a todos, mas também promove uma reflexão essencial sobre o respeito à diversidade”.

Diretor do MAB, Pola Ribeiro reforça a importância da exposição. “Demonstra o nosso compromisso com a inclusão e a diversidade. Conhecer artistas com diferentes experiências de vida é valorizar o poder transformador da arte e fortalecer a necessidade de um mundo mais acessível para todos".

Artista com autismo, Gustavo dos Reis é uma das vozes centrais da mostra "DEF Contexto" e compartilha como a arte desempenha um papel vital em sua vida. "Amo a arte mais do que tudo, é o que me mantém vivo", diz o artista.

Dêivide Monteiro, artista com deficiência visual, e Jeferson Carvalho, artista com deficiência física, também expressam seus desafios cotidianos em arte, trazendo referências pessoais ao longo da exposição. Suas criações são permeadas por vivências carregadas de simbolismo e significado, e nos convidam a enxergar a vida através de seus olhares.

Sobre o MAB

Criado em 1918, é o museu mais antigo do estado, criado em 1918. Possui um acervo de artes plásticas e artes decorativas, incluindo mobiliário baiano, porcelanas orientais e europeias, cristais e ourivesaria. O museu oferece exposições, atividades culturais e um serviço educativo. Também possui uma biblioteca especializada em artes plásticas.

Sobre o IPAC