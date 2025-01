CONTROVÉRSIAS NO AXÉ

'Não acho que a gente tem que ter medo de polêmica', diz Daniela Mercury

A cantora baiana se definiu como "rainha das polêmicas"

A cantora Daniela Mercury falou nesta quarta-feira (15) sobre as polêmicas que acontecem no meio do universo axé, na esteira do caso Claudia Leitte. Questionada se esses temas divisivos acabam tirando brilho da celebração dos 40 anos de axé, celebrados em 2025, ela disse que não.