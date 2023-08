'Não tenho obrigação de saber', dispara Loreto sobre namoro de Eslovênia e Lucas

O ator José Loreto está entre os nomes mais comentados nas redes sociais desta terça-feira (1°). No ar em Vai na Fé, da Globo, o artista teve de ir à internet para se explicar sobre a possível cantada que deu em Eslovênia Marques, ex-BBB 22. O namorado da famosa, Lucas Bissoli, expôs que um famoso estaria dando em cima da paraibana e, com isso, se revoltou com a falta de respeito por parte do ator.

"O que aconteceu foi: sabe quando você está de bobeira no Instagram e vai entrando em perfis e nos stories de pessoas que você nem segue? Isso aconteceu comigo, acontece, e eu vi uma foto linda nos stories da Eslovênia, que eu não conhecia e não sabia que namorava. Eu respondi o story com a palavra "gata". E só. Eu não fiquei dando em cima, não pedi telefone, não pedi um encontro, não insisti. Achei apenas que tinha elogiado uma pessoa que eu achei gata. Peço mil desculpas para o casal Lucas e Eslovênia, que se sentiram ofendidos".

Em seguida, o Lui Lorenzo da novela das 19h da Globo frisou que não tinha obrigação de saber que os ex-BBBs eram namorados, mas respeitava a relação. No entanto, deu uma alfinetada falando que apenas um elogio fez com que Lucas se ofendesse ao ponto de expor para a mídia.

"Assim que siau a primeira notinha de fofoca eu procurei o perfil do Lucas e mandei mensagem, que ele ainda não visualizou. Mas lá eu expliquei a situação, pedi desculpas. Não sabia que eles namoravam, não tenho obrigação de saber. Mas se ofendeu a ponto de ele expor uma situação sem me procurar, sem me conhecer e achar que eu fui um mal caráter, e que "o meu está guardado"... Cruzes... Com toda a sinceridade, eu peço desculpa ao casal gato. Sim, Lucas, você é um gatão também. Desejo toda a felicidade do mundo ao casal".