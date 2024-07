MOMENTO FELIZ

Nasce a filha de Camila Campos, cantora gospel diagnosticada com câncer

Uma corrente de oração foi feita em frente ao hospital em que Sofia nasceu

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 17:06

Camila Campos deu à luz Sofia Crédito: Reprodução

Nasceu na quarta-feira (24) Sofia, segunda filha da cantora gospel Camila Campos. A artista foi diagnosticada com câncer de mama aos sete meses de gravidez, e revelou essa semana que a doença se espalhou para os ossos. A menina é fruto do casamento de Camila com o jogador ex-Cruzeiro Léo Zagueiro.

Uma corrente de oração foi feita em frente ao hospital em que Sofia nasceu. "Nasceu o milagre. Quarto e último elo. Gerando nosso milagre. Fruto da promessa nasceu", escreveu o ex-zagueiro em uma rede social. Uma nova vigília será feita neste sábado (27), às 20h, para "celebrar a vitória".

Antes do nascimento de Sofia, Camila fez um desabafo falando da saúde. "Os processos de Deus em minha vida… Não, não é um novo corte de cabelo!", iniciou o texto em um post com uma foto em que aparece com cabelo mais curto. "Há alguns dias, entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos", escreveu.