Neymar é flagrado brigando em festa de Thiaguinho; assista

Mais uma polêmica para o currículo do jogador Neymar. Depois de afirmar ter traído da namorada, Bruna Biancardi, agora o craque europeu se envolveu em uma briga durante um evento, no Rio de Janeiro.



O caso aconteceu na noite deste domingo (2), em Niterói. Durante a Tardezinha de Thiaguinho, Neymar - que estava acompanhado da namorada - começou a brigar com um homem que também estava na área vip do show de pagode.