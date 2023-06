Modelo expõe mensagem de Neymar: "Desrespeitoso com a parceira"

A modelo internacional Celeste Bright expõe em suas redes sociais um print de um direct que Neymar teria enviado para ela. A publicação de Celeste foi feita na noite desta quarta-feira (28), e o atleta teria reagido no dia anterior.



No print, o jogador enviou emojis de palmas para Celeste, que mandou um recado para ele: "Se você tem uma namorada, não mande dm para garotas. É errado é muito desrespeitoso com sua parceira."



O caso acontece após o jogador ter pedido desculpas publicamente a Bruna Biancardi após uma suposta traição.