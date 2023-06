Irmã de Neymar deixa entrevista após ser questionada sobre traição

Rafaella Santos não comenta sobre traição de Neymar. Crédito: Instagram

O assunto da semana foi a exposição da traição do jogador Neymar, que admitiu que ficou com outra mulher, mesmo namorando a influenciadora de moda, Bruna Biancardi.



Nesta quinta-feira (22), durante o leilão beneficente do Instituto Neymar Jr, a irmã do craque do PSG, Rafaella Santos, foi questionada sobre a pulada de cerca do atleta.

Antes da pergunta sobre o assunto, a influenciadora chamou a atenção dos jornalistas e de quem estava no evento ao chegar com um vestido bem ousado, todo de renda preta, destacando a lipoaspiração que ela fez recentemente.

Depois do alvoroço devido à vestimenta, um repórter tentou entrar no assunto envolvendo a infidelidade. Sem papas na língua, além de não ter tanta paciência para entrar em confusões, a jovem disparou: "Sem polêmicas hoje". Em seguida, saiu e não voltou para conversar mais com os jornalistas.

No mesmo evento, Neymar apareceu ao lado da namorada e do filho, Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas. Muitos internautas comentaram que a companheira do jogador estava desconfortável perante à mídia, principalmente por ter sido alvo de comentários ainda esta semana.