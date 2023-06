Irmã de Bruna Biancardi posta textão criticando Neymar: 'Se recusa a amadurecer'

Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, fez um longo desabafo nas redes sociais, criticando o cunhado, Neymar Júnior. Nesta sexta-feira (30), ela reclamou da exposição que Bruna está tendo durante a gravidez.



"Eu poderia enviar isso por whatsapp, mas, como ele gosta de zuar na internet, bora lá", começou o texto.



Na publicação, ela critica a forma como o jogador tem lidado com as notícias de supostas traições no relacionamento, principalmente após alguns prints de supostas conversas terem sido vazados. Hoje mesmo, ele brincou nas redes: "Mais alguém?"