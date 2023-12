No Altas Horas, Ludmilla revela que sonhou com nome do futuro bebê

O Altas Horas deste sábado (9) foi dominado por Ana Castella e Ludmilla. Entre músicas e muita conversa, o apresentador Serginho Groisman aproveitou para perguntar sobre o processo de fertilização que Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram que iniciarão em breve.



"Nós estamos ainda bem no iniciozinho, que é na fase dos exames, mas em breve o baby Brumilla estará entre nós", contou Brunna.



"Depois que eu conheci a Brunna eu comecei a fazer coisas que eu falava que não ia fazer nunca... No caso falei que nunca iria casar, aí depois tava eu pedindo a mulher em casamento. Aí eu também não pensava em ter filho porque era uma pessoa solta assim, não pensava em ter filho, construir família, nem nada... E daí a mulher apareceu de novo e pum, fez eu querer ter filho. E aí a gente começou a conversar sobre e acha que tá na hora", contou Ludmilla, que chamou o bebê de continuação do amor do casal.