CINEMA

Novo filme de Karim Aïnouz tem teaser divulgado; assista

Obra filmada no Ceará terá sua estreia no Festival de Cannes, no próximo dia 22

Da Redação

Publicado em 15 de maio de 2024 às 14:54

Imagem de divulgação de Motel Destino Crédito: Divulgação

O novo filme de Karim Aïnouz, "Motel Destino", ganhou um teaser nesta quarta-feira (15). A obra filmada no Ceará terá sua estreia no Festival de Cannes, no próximo dia 22.

"É sempre muito emocionante ter um filme selecionado para o Festival de Cannes. Embora seja a minha sexta vez aqui, parece a primeira. Foi lá que estreei com 'Madame Satã', há mais de 20 anos", disse Aïnouz em comunicado.

O longa tem como protagonistas Iago Xavier, Nataly Rocha e Fabio Assunção. O erotismo é o pano de fundo deste oitavo trabalho de ficção do diretor que explora as cores vibrantes do litoral nordestino.

"Sob o céu em chamas numa beira de estrada do litoral cearense, o Motel Destino é palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência. Uma noite, a chegada do jovem Heraldo transforma em definitivo o cotidiano do local", diz a sinopse da obra.