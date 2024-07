RISCO DE MORTE

Otaviano Costa fala sobre cirurgia de emergência: ‘Salvou minha vida’

O ator e apresentador Otaviano Costa e a atriz Flávia Alessandra receberam a equipe do Fantástico para uma entrevista que vai ao ar no domingo (28). Em casa, os atores conversaram com a repórter Ana Carolina Raimundi e revelaram detalhes episódio recente e preocupante na vida do casal. Na segunda-feira (22), Otaviano compartilhou detalhes sobre uma cirurgia de emergência no peito, realizada devido a um aneurisma da aorta que colocou sua vida em risco.