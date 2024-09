TEATRO

Peça baiana faz sua última apresentação em Salvador

A história acontece na cidade de Livramento de Nossa Senhora, no interior da Bahia, no início dos anos 1970. Lá, é contada a vida de uma família, perpassando diversas obras clássicas da cultura brasileira.

Para Paulo Alcântara, “Partiste” fala de saudade, e da proximidade que pode ser encontrada em meio à distância. “Partiste é um canto de saudade. Trata do afeto sincero que insiste em resistir a distância, minimizadas pelas cartas tão ansiadas por quem partiu e por quem ficou. Estão no mesmo tacho recordações e ficção, ingredientes colocados com a intenção de resultar num doce bom, como aquele que só a mãe sabe fazer”, comentou.