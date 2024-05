ESPETÁCULO

Pedro Sampaio vai comandar ‘after’ do show de Madonna no Rio de Janeiro

Pedro Sampaio será o responsável por comandar o ‘after’ do show da cantora Madonna no Rio de Janeiro, que acontece neste sábado (4), a partir das 21h45, na Orla de Copacabana. Após o espetáculo da Rainha do Pop, o DJ e produtor brasileiro dará continuidade à festa no Palco Leme, localizado entre as ruas Prado Júnior e Avenida Princesa Isabel.