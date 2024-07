SALVADOR

Péricles anuncia a banda Pixote como convidada no Pagode do Pericão

Show acontecerá no dia 12 de outubro na Arena Fonte Nova

Depois de anunciar a turnê nacional "Pagode do Pericão" e confirmar o show em Salvador no dia 12 de outubro, na Arena Fonte Nova, o cantor Péricles acaba de anunciar a banda Pixote como primeira convidada.

A turnê, que passará por 12 capitais brasileiras, vai reunir os maiores sucessos da carreira de Péricles, em um show que terá um repertório repleto de hits como “Melhor Eu Ir”, “Final de Tarde”, “Céu e Fé”, “Azul Sem Fim”, “Gamei”, “40 Graus” e muitas outras canções que fazem parte da história do artista.

Os ingressos estarão disponíveis para compra nos Balcões do Pida! do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela e Shopping Piedade. As áreas disponíveis são: Arena "Melhor Eu Ir", Open Bar "Se Eu Largar O Freio" e Front "Gamei".